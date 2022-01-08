السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تفقده لها.. معلومات عن تطوير منطقة سور مجرى العيون

تطوير سور مجرى العيون
تطوير سور مجرى العيون

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطوير منطقة سور مجرى العيون خلال جولته اليوم، حيث تفقد مشروعات تطوير القاهرة، بصحبة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار خلال تفقده المشروع، أن العمل بدأ في شهر مارس الماضي لعام ٢٠٢١، حيث وصلت نسبة العمل عليه بنسبة تصل لـ٦٥٪، ومن المقرر الانتهاء من العمل به في شهر مارس لعام ٢٠٢٢.

 ويرصد «الدستور» في السطور التالية معلومات عن سور مجري العيون:

- تبلغ مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون حوالي ٩٥ فدانًا.

- تضم منطقة العمل حوالي ٧٩ عمارة على شكل تراثي مزخرف بشكل جميل.

- تشمل المباني حوالي ١٩٢٤ وحدة، وتكون مساحة الوحدة ١٥٠ م.

- كما تضم ١٨ وحدة تجارية، للعمل التجاري وزيادة النشاط.

- كما يشمل المشروع تنفيذ مبانٍ ثقافية وترفيهية بشكل مميز.

- كما يضم المشروع عمل مساحات خضراء، بشكل جميل للتنزه.

- كما يشمل تعديل المناطق الأثرية وتحسين صورتها لإظهارها بشكل حضاري.

- الهدف من مشروع مجرى العيون تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي.

- كما يشمل تطوير مجري العيون تطوير الثقافة والفن والمسارح والسينمات، للترفيه.

- كما يوجد مول تجاري ترفيهي فندقي على مساحة 12.5 فدان.

- وتضم منطقة سور العيون وجود أسواق تجارية لعرض المنتجات الحرف التراثية.

- تضم السوق التجارية: الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التاريخية بمصر القديمة.

- يكون بكل مدخل عمارة من شقق سور مجرى 2 أسانسير داخل كل عمارة.

- تحتوي الشقة الواحدة على حوالي 3 غرف.

- يتم استلام الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق.

- يبلغ إجمالي عدد الشقق في الدور الواحد 4 شقق مساحة كل شقة حوالي ١٢٠ مترًا.

- يحتوي مشروع تطوير منطقة سور مجرى على حوالي 1692 وحدة سكنية.

- تضم منطقة سور مجري العيون جراجات للسيارات وكافيهات ومولات تجارية.

- تبلغ تكلفة تنفيذ مشروع سور مجري العيون حوالي ١.٧٢ مليار جنيه.

دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة سور مجرى العيون تطوير القاهرة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مارس الماضي الدستور نسبة العمل تطوير سور مجرى العيون

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وائل لطفي

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