السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة قبل مفاوضات واشنطن وموسكو

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، عن وجود خطة أمريكية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه روسيا، وذلك قبيل المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم 10 يناير.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إن إدارة بايدن وحلفائهما يعملان على تجميع مجموعة عقابية من العقوبات المالية والتكنولوجية والعسكرية ضد روسيا والتي يقولون إنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من غزو أوكرانيا، على أمل أن توضح للرئيس فلاديمير بوتين التكلفة الباهظة التي سيدفعها إذا أرسل قوات عبر الحدود.

ووصف المسؤولون تفاصيل هذه الخطط لأول مرة، قبيل سلسلة من المفاوضات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة مع موسكو وهي واحدة من أكثر اللحظات خطورة في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة، حيث تبدأ المحادثات يوم الاثنين المقبل في جنيف ثم تنتقل عبر أوروبا.

وتشمل الخطط التي ناقشتها الولايات المتحدة مع الحلفاء في الأيام الأخيرة عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية ، وفرض حظر على التكنولوجيا الأمريكية الصنع أو المصممة الأمريكية اللازمة للصناعات الدفاعية والمستهلكين ، وتسليح المتمردين في أوكرانيا والتي سيدير ​​ما يرقى إلى حرب عصابات ضد احتلال عسكري روسي، إذا تعلق الأمر بذلك.

ورفض المسؤولون الأمريكان الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لعزل روسيا عن نظام سويفت، الذي ينفذ معاملات مالية عالمية بين أكثر من 1100 بنك في 200 دولة، لكن المسؤولين الأوروبيين قالوا إنهم ناقشوا هذا الاحتمال  وهو أمر رفضت معظم القوى الأوروبية الكبرى مراعاته حتى وقت قريب ، خوفًا من أن ترد روسيا بمحاولة قطع تدفق الغاز والنفط في الشتاء ولو لفترة وجيزة.

وتم استخدام قطع نظام سويفت SWIFT ضد إيران، لكن سينثيا روبرتس، أستاذة العلوم السياسية في كلية هانتر، أشارت إلى أن روسيا قد تعلمت الكثير عن "منع العقوبات العالمية"، وشككت في أن البلاد ستعاني بقدر ما يجادل المسؤولون الأمريكيون إذا تم فصلها عن سويفت.

وقالت بحسب الصحيفة "من المؤكد أنهم سيحصلون على ضربة كبيرة"، لكنها أشارت إلى أن روسيا خزنت مئات المليارات من احتياطيات الذهب والدولار وأن بنك الصين انضم إلى النسخة المحلية الروسية من نظام سويفت، مؤكدة أن هذا يثير احتمال أن توحد روسيا والصين جزء من شراكتهما الموسعة ، قواهما لمساعدة موسكو على التهرب من تصرف الغرب.

الولايات المتحدة الخارجية الامريكية روسيا جنيف اوروبا الناتو موسكو أوكرانيا حدود أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

لشهر يناير.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

تجديد حبس المتهمين بإصابة شخصين فى مشاجرة بمدينة السلام

إصابة 5 أشخاص بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالشرقية

أهالي أبو رقبة يشيعون جثمان شقيق شهبندر التجار بالمنوفية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل