أبناء مطروح من ذوي الهمم يحصلون على أول مركزين بالمسابقة الكشفية (صور)

هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، فريق ذوي القدرات والهمم المشارك في المسابقة الكشفية الإرشاديّة لذوي القدرات والهمم 2022 على مستوى الجمهوري لتألقه وفوز فريق البنات بالمركز الأوّل على مستوى الجمهورية وفوز فريق البنين بالمركز الثانى، وإعلاء اسم محافظة مطروح رياضيًا.

جاء ذلك في المعسكر الكشفي المقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تحت شعار "أنا أستطيع بشكل مختلف".

أوضح خالد عبدالحميد، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن الفريق الكشفي لذوي القدرات والهمم بنات (ذهني، صم) حصل على المركز الأوّل الجمهوري، بينما حصل الفريق الكشفي لذوي القدرات والهمم بنين (ذهني - صم) على المركز الثاني جمهوري.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لأبناء مطروح من ذوي القدرات والهمم ولجهود القادة والمدربين والمتطوعين تحت إشراف أحمد خطاب مسئول مكتب ذوي القدرات والهمم بمطروح وأولياء الأمور وقادة الفريق كل من محمد عبدالعزيز وعادل نصر ومي سعد، وإشراف شيماء فوزي وأيمن حسن وسحر مبروك ويوسف أحمد.