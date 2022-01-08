مديحة كامل: تمنيت أن أصبح مهندسة وأرفض وصفى بـ«فنانة الإغراء»

"كنت أتمنى أن أصبح مهندسة ديكور"... هكذا فاجأت الفنانة الراحلة مديحة كامل جمهورها فى حوار صحفى، أجرته عام ١٩٨٨، وكشفت خلاله عن تفاصيل كثيرة عن حياتها الزوجية ودورها كأم، وكيفية تعاملها مع المعجبين.

وقالت "مديحة"، لجريدة "شباب بلادى" وقتها: "كنت أخصص يومًا كاملًا للرد على رسائل المعجبين، التى كانت معظمها إشادات بأدوارى السينمائية المتنوعة، كنت أرد وأرسل صورة لى".

وأضافت أنها لا تحب وصفها بأنها "ممثلة إغراء" لأنه لقب غير واقعى، موضحة أن "هذه الكلمة لا توجد فى قاموسى، ولا أحب كذلك مسميات مثل نجمة دراما أو نجمة كوميديا أو نجمة شباك.. الممثل يهتم فقط بتجسيد الشخصية، أيًا كانت، ويتفاهم مع المخرج حول تفاصيل تلك الشخصية".

وتطرقت لعلاقتها بابنتها "ميرهان" القائمة على أساس التفاهم واحترام كل منهما للأخرى، قائلة: "ميرهان تدرس بكلية التجارة، وتعرف كل شىء عن حياتى الخاصة، لأنه ليس فيها ما أحاول أن أخفيه عنها، لأنها هى حياتى، إضافة لكونها ناقدة لكل أعمالى الفنية، وأعمل لها ألف حساب".

واعتبرت أن الرجل المثالى هو الحنون والمتفاهم والقوى، لأن الحياة تحتاج إلى القوة، والمرأة تحتاج إلى رجل تشعر بقوته، مضيفة: "كما أن الحب هو كل شىء بالنسبة لى". واختتمت: "أتعامل مع نفسى ومع الناس بحب، وأرى أنه نعمة كبيرة، فهو يشبه الإنفلونزا، لا يوجد علاج يمكنه منع الإصابة، لذا حينما يحب الشخص يتخبط ويلاقى نفسه متزوج".