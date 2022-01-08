السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بتول عرفة تقدم شيماء سيف زوجة تانية فى «مية مية» لـ أميمة طالب

شيماء سيف وبتول عرفة
شيماء سيف وبتول عرفة

طرحت المخرجة بتول عرفة أحدث أعمالها وهو كليب "مية مية" غناء أميمة طالب، من ألحان سهم، وكلمات محمد أبونعمة، وتوزيع توما، وإنتاج روتانا.

وقدّمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب قصة كوميدية جديدة ومختلفة فى عالم الكليبات، خاصة أن الأغنية مقسوم شرقى، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتي تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهي شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتان أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدي.

وفي نهاية أحداث الكليب تتفاجأ الزوجتان برسالة من امرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.


وكانت المخرجة بتول عرفة قد شوقت الجمهور وكتبت عبر صفحتها على تويتر: «جديدى مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربي، أميمة طالب "مية مية"، من ألحان العبقرى سهم، وظهور خاص للنجمة شيماء سيف، إنتاج روتانا، وإخراجى بتول عرفة، قريبًا إن شاء الله.


وكانت طرحت «بتول» أمس كليب جديدًا بعنوان "بناقص"، تخوض من خلاله الفنانة أيتن عامر أولى تجاربها كمطربة.
 

بتول عرفه المخرجة بتول عرفة شيماء سيف اغنية مية مية مية مية

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