السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية بـ«طب الوادى الجديد»

جانب من بدء القافلة
جانب من بدء القافلة الطبية بالوادي الجديد

انطلقت أعمال القافلة الطبية المجانية بكلية الطب بالوادى الجديد، السبت، بالتعاون والتنسيق مع كلية الطب جامعة أسيوط وذلك بعيادات كلية الطب بشارع جمال عبد الناصر في الخارجة بالوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد 
وبإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قال الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، المشرف على أعمال القافلة أن اليوم الأول للقافلة شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، مضيفًا أن القافلة الطبية ضمت 9 تخصصات: (‏الباطنة، الجراحة، طب الأطفال، الأمراض الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، طب وجراحة العيون، الأمراض الجلدية والتناسلية، جراحة المسالك البولية).

من جانبه، أكد د. عبد العزيز طنطاوى أن الجامعة ستنظم خلال 2022 سلسلة من القوافل الطبية والبيطرية والإرشادية  والتوعوية والتربوية التي ستشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الجامعة السبع بالوادى الجديد  شهريا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوادى الجديد لتخفيف العبء ورفع الوعى لمواطني قرى المبادرة الرئاسية بالوادى الجديد.

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انطلقت أعمال القافلة الطبية المجانية كلية الطب الوادي الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمه رئيس الجمهورية إقبالا كبيرا القافلة الطبية

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