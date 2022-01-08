محافظ كفرالشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأوّل للعام الدراسي 2022/2021 لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام - مهني - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير الجاري، فتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير الجاري حتى 20 يناير، وامتحان الصف الخامس الإبتدائي 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 17 يناير، وامتحان الصف السادس الإبتدائي تبدأ 18 يناير الجاري، وتنتهي 22 يناير.كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم السبت، الموافق 15 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس 20 يناير الجاري، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.

مؤخرًا، تزينت جدران عدد من مدارس إدارة شرق كفرالشيخ بجداريات صممتها طالبات كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، تنفيذًا للتعاون بين المحافظة والجامعة بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة داليا السيد الأستاذ بكلية التربية النوعية.

وعبرت الطالبات عن سعادتهنّ بالمشاركة في تصميم الجداريات ورسمها بالمدارس وعلى جدران المصالح الحكومية، ليراها أهالي المحافظة بدلًا من تنفيذ مشروعات التخرج بالكلية، مؤكدًا أن الجداريات مشروعات تخرج ومشاركة مجتمعية.

ورسمت الطالبات جداريات تُعبر عن البيئة والمهن والتراث الذي تشتهر به محافظة كفرالشيخ، بمتابعة الدكتورة داليا السيد، والدكتور أحمد حجازي مدير مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، مينا ممدوح لبيب مدرس التربية الفنية بمدرسة الشهيد رياض الثانوية.