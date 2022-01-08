غدًا.. قطع الكهرباء عن 4 قرى ومحطة صرف بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا عن فصل التيار الكهربائي بثلاث قرى ومحطة الصرف الصحي غدًا للقيام بأعمال صيانة.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها هى قرى: (بني حرام وزرابي بني حرام وزرابي تانوف)، إضافة لمحطة الصرف الصحي حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن هذه الأماكن غدًا من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس قد أعلنت عن قطع المياه عن قرى بني عمران وزرابي العمارية ومنطقة الجمعية بالرحمانية بدءًا من اليوم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ولمدة أسبوع للقيام بأعمال صيانة وإصلاح بمحطة المياه حيث ناشدت أهالي هذه المناطق والقرى توفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال هذه الفترة ولحين الانتهاء من هذه الأعمال.

من ناحية أخرى، أكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية كثفت من جهودها في إزالة آثار الأمطار وتمهيد الشوارع للتيسير علي المواطنين وخلق سيولة مرورية وذلك من أجل عودة الحركة والحياة بالشوارع إلى طبيعتها كما كثفت من أعمالها أيضا بالقري لإزالة آثار الأمطار وتم إعطاء تكليفات وتعليمات مشددة لجميع رؤساء القري بعدم ترك الشارع قبل عودته إلى طبيعته.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بديرمواس وبالتنسيق مع الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور الدكتورة صفاء عبد العليم، مدير الإدارة الصحية كانت قد نظمت فعاليات الدورة التدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية، بحضور مدير معهد السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص.

وأوضح رئيس المدينة أن الدورة تستهدف تنمية مهارات ورفع كفاءة الأطقم الطبية وكافة أقسام الإدارة الصحية بدائرة المركز للنهوض بالمنظومة الصحية وضمان تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بكفاءة عالية.