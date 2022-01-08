بعد تسمم 14.. طبيب يحذر من أضرار تناول المكرونة سريعة التحضير

أصيب أمس 14 بالتسمم بعد تناولهم مكرونة سريعة التحضير، في مركز المنشأة التابع لمحافظة سوهاج.

وفي السياق، قال سامح رمضان عبد الفتاح رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الفيوم العام، في تصريح لـ«الدستور» أن المكرونة سريعة التحضير تحتوي على عدد كبير جدا من المواد الحافظة التي تضر بالكبد والكلى، وبها كمية كبيرة من الدهون تؤدي للإصابة بتشحم الكبد على المدى الطويل.

الإندومي تسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

واستأنف أنها تحتوي كذاك على كميات مرتفعة جدا من الصوديوم وبالتالي تزيد من احتمالية الإصابة بضغط الدم المرتفع، وفضلا عن ذلك غناها بالمواد الكيميائية التي تجعل هرمونات الشخص مرتفعة وتزيد من احتمالية الإصابة بالاضطراب الهرموني للرجال والنساء على حد السواء، ومخاطر هذا الاضطراب الهرموني مقلقة بشكل أكبر لدى الرجال، حيث تؤثر على هرمونات الذكورة لديهم.

ونصح عبد الفتاح المواطنين بضرورة عدم الإسراف في تناولها فهي لا تحتوي على أي مغذيات، ويجدر التركيز على تناول الأطعمة المغذية بدلا من ذلك.

عبد الفتاح: تسمم الأشخاص يرجع إلى المصنع

وعن تسمم الأشخاص بعد تناولهم المكرونة سريعة التحضير، أوضح «عبد الفتاح» أن هذا التسمم غالبا ما يرجع إلى تلوث أو خطأ أثناء التعبئة أو أمر خاص بالمصنع نفسه، ولا يوجد شك أن الاستخدام المتكرر للمكرونة سريعة التحضير مضر جدا للصحة ولكن تسمم أشخاص بعينها غالبا ما يكون راجع لأمر خاص بالمصنع فمواد المكرونة سريعة التحضير ضارة جدا بالصحة وليست سامة، مؤكدا أن عدد كبير من الأشخاص يتناول الإندومي ولكن أشخاص بعينها يحدث لها تسمم.