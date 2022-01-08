الجامعة العربية ترحب بقرار «الأمم المتحدة» بشأن العملية السياسية فى السودان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - بالعمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وأوضح أبو الغيط، في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، استعداد وعزم الجامعة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.