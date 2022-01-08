السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجرى مخدرات بحوزتهما 938 لفافة حشيش بالشروق

حبس
حبس

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، تجديد حبس شخصين ضُبِط بحوزتهما كمية من الحشيش وزنت 93.800 كيلوجرام، قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.  

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وعُثِر بداخلها على عدد 938 لفافة من مخدر الحشيش، وزنت 93,800 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرِرَ المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس نيابة متهمين مخدر الشروق

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وائل لطفي

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