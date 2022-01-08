السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تطالب أولياء الأمور بتشجيع أولادهم للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

طالبت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أولياء الأمور بتشجيع أولادهم للحصول على لقاح فيروس كورونا، حفاظًا على صحتهم.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن اللقاح متاح من سن 12 إلى 18 سنة، داعية المواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) تلقي اللقاح حيث تم توفيره داخل العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لإتاحة الفرصة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين. 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه يمكن التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي لقاح

www.egcovac.mohp.gov.eg 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 939 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، و 21909 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

هيئة الرعاية الصحية لقاح كورونا فيروس كورونا

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وائل لطفي

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