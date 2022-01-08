السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 253 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

الامن
الامن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، من ضبط 253 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاء بيان وزارة الداخلية على النحو التالي (158) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (465) وحدات أبرزها (جهاز حاسب آلى – أختام مختلفة الأشكال والأحجام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، أجهزة اسكنر، مجموعة من الطوابع والدمغات)، وكذا ضبط 95 قضية فى مجال جرائم المطبوعات بإجمالي مضبوطات بلغت (27282) تمثلت في (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

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