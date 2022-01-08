ضبط 253 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، من ضبط 253 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاء بيان وزارة الداخلية على النحو التالي (158) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (465) وحدات أبرزها (جهاز حاسب آلى – أختام مختلفة الأشكال والأحجام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، أجهزة اسكنر، مجموعة من الطوابع والدمغات)، وكذا ضبط 95 قضية فى مجال جرائم المطبوعات بإجمالي مضبوطات بلغت (27282) تمثلت في (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.