الأمن يضبط 14 عصابة ويكشف غموض 46 حادثا متنوعا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأمن العام، من شن حملة مكبرة تستهدف فرض الأمن والتصدي للخارجين عن القانون، وحققت الحملة نتائج إيجابية أبرزها ضبط 14 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع على مستوى جميع المحافظات.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا، ضموا 40 متهما، ارتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة، وضبط 11 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (66) متهماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.