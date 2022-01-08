السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يضبط 14 عصابة ويكشف غموض 46 حادثا متنوعا

الأمن
الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأمن العام، من شن حملة مكبرة تستهدف فرض الأمن والتصدي للخارجين عن القانون، وحققت الحملة نتائج إيجابية أبرزها ضبط 14 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع على مستوى جميع المحافظات.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا، ضموا 40 متهما، ارتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة، وضبط 11 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (66) متهماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

 

 

أجهزة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية كشف غموض اجهزة الامن قتل عمد انتحال صفة اجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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