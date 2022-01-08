السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الصاوي» يدرب الشباب على اقتحام سوق العمل الدولي: «زكاة العلم نشره»

محمد الصاوي
محمد الصاوي

"زكاة العلم نشره"، مبدأ سار على نهجه محمد الصاوي، خريج كلية الزراعة جامعة المنوفية، إذ قرر تعليم الشباب سواء كانوا طلاب أو خريجين على طريقة اقتحام سوق العمل الدولي، من خلال نشر قواعد العمل وسياقه، وطريقة التعاملات المادية معه، وذلك من خلال تنظيم دورات عبر تطبيق- زوم-.

حاول الصاوي على تعليم الشباب مهارات سوق العمل الدولي، وتدريب الصغار والخريجين على الانخراط في التعامل مع المواقع الأجنبية، وتوعية الشباب بالمواقع التي تبحث عن موظفين عن بُعد من مصر، والوطن العربي.

محمد الصاوي، البالغ من العمر 22 عامًا، الحاصل على ماجستير التدريب المهني، أن يحصل على رواتب كبيرة خلال فترة قصيرة، من خلال العمل كمدرب معتمد  لمهارات سوق العمل الدولي، وممثلًا عن إتحاد العرب للإبداع والتدريب والتنمية البشرية في جمهورية مصر العربية، رئيس لجنة التعليم والثقافة بالمجلس القومي الأفريقي لحقوق الإنسان، على حد تعبيره 

وقال لـ" الدستور"، إنه بدأ رحلته في مجال التدريب المهني وهو في عمر الـ 19، وطور نفسه من خلال الدورات التدريبية، حتى وجد الوظيفة التي يحتاج إليها كمدرب معتمد لمهارات سوق العمل الدولي،  وبعدها قرر أن يدرس عمله للشباب الغير قادرين على إيجاد وظيفة ملائمة لهم.

270237883_1022774874939059_8522590693711956081_n

وأوضح إنه كان قادرا على تحدي ظروفه ومعاناة الكثير من الشباب الذين في عمره باقتحام مجال التدريب على سوق العمل، وفي فترة قصيرة عمل مدرب ، لكنه قرر تعليم هذه المهارات للشباب المصريين من أبناء جيله بشكل مجاني تمامًا، مؤكدًا أنه يحاول في بعض الأوقات تنظيم ندوات ودورات تدريبية لهم، حتى يتثني لهم الانتفاع بفرص العمل المتاحة.

أكد "الصاوي"، أنه حصل على الماجستير في التدريب المهني، و لقب الخبير في استراتيجيات التدريب المهنية؛ ما جعله قادرا على العمل بتلك المهنة التي تعد جديدة على سوق العمل الدولي، وظهرت منذ أعوام قريبة، واستطاع من خلال ذلك أن يخرج 140 دفعة متدربين بإجمالي 25000 متدرب على مستوى جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

وتابع: "أسعى لتعليم الأطفال والصغار طريقة التعامل مع حياتهم الدراسية في وقت مبكر"، موضحًا أن عمله لم يقتصر على الخريجين أو الشباب المقبلين على الحياة العملية فقط، بل يقوم بتنظيم دورات تدريبية للأطفال تحت إطار تطوير وإنشاء نشئ قادر على التعامل مع حياتهم التعليمية، وتأهيلهم للحياة العملية.

269719979_334387451666150_7770600162169499987_n

استطاع الصاوي أن يحقق الكثير من النجاحات في ظل اتهام البعض له بالفشل، لكنه في فترة قصيرة أصبح سفير للسلام العالمي، وحصل على لقب الشخصية الافضل والمؤثرة لعام 2021 للمرة الثانية على التوالي بشهادة فخرية من التجمع الدولي لسفراء السلام وحزب مصر القومي وشركة T. M. S.

اختتم "الصاوي" أنه يأمل أن يساعد الشباب في تحقيق ذاتهم، والحصول على فرص عمل تليق بهم، وتساعدهم في تحمل أعباء الحياة، مؤكدًا أنه يسعى لنشر علمه في كافة الطبقات الاجتماعية والثقافية، موجهًا كلمه للشباب:" لا تنتظر من الدولة أن توفر لك فرصة عمل.. فقط أسعى وطور نفسك وستصل لأكثر مما تريد".

الدستور الزراعة جامعة المصريين التنمية البشرية جامعة المنوفية الوطن العربى فرص العمل تدريب الشباب جمهورية مصر دورات تدريبية المجلس القومى الشباب المقبل ماجستير كلية الزراعة الدورات التدريبية المهارات محمد الصاوى التعليم والثقافة لدورات التدريبية الغير قادرين لتدريب المهني توعية الشباب حزب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

الوزير: الانتهاء من دائرى المنصورة وكوبرى الجامعة وازدواج «طلخا شربين» فى مارس

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

«إيقاف مؤقت».. السكة الحديد: لا صحة لإلغاء تشغيل قطارات بالوجه القبلى

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصر تناشد السودان تشكيل حكومة فى أقرب وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل