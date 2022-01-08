حبس «الدكتور» لترويجه الأقراص المخدرة فى منطقة شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم السبت، بحبس تاجر مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية لقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منزله بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وكرًا لترويج الأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "ع ح ع"، وشهرته الدكتور، 50 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 2457 قرصا مخدرا متنوعا، بالإضافة إلى 5 قطع من مخدر الحشيش، و20 لفافة من مخدر الهيروين، ومقص حديدى، ومبلغ مالي 1380 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.