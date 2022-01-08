السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «الدكتور» لترويجه الأقراص المخدرة فى منطقة شبرا الخيمة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

أمرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم السبت، بحبس تاجر مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية لقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منزله بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وكرًا لترويج الأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "ع ح ع"، وشهرته الدكتور، 50 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 2457 قرصا مخدرا متنوعا، بالإضافة إلى 5 قطع من مخدر الحشيش، و20 لفافة من مخدر الهيروين، ومقص حديدى، ومبلغ مالي 1380 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

منطقة شبرا الخيمة الاقراص المخدرة الدكتور حبس ترويج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«إيقاف مؤقت».. السكة الحديد: لا صحة لإلغاء تشغيل قطارات بالوجه القبلى

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

فريد الديب للمحكمة: حسن راتب يعاني من مرض خطير تغلغل في جسده

«التضامن» تبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» السبت المقبل

حسن راتب للمحكمة: « ولا أعرف حاجه عن القضية» وعلاء حسانين: «اعدموني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل