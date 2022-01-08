حبس تشكيل عصابي سرق سيارة محملة بـ50 طن أسمدة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة سيارة نقل محملة بـ50 طن أسمدة بالإكراه تحت تهديد السلاح الابيض ومحاوله بيع الحموله، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليه والتحفظ على السلاح والسيارة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بورود بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، يفيد بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بـ50 طن أسمدة، وسيره بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة مُتجهاً إلى محافظة الدقهلية ، فوجئ بانحراف سيارة ميكروباص تجاه سيارته وبها عدة أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، وقاموا بإستيقافه واصطحبوه بالسيارة إلى مبنى مهجور واحتجازه به دون حدوث إصابات، ثم تركوه صباح اليوم التالي، وعقب ذلك علم أن سيارته متواجدة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية من خلال جهاز (GPS) حيث عثر على السيارة بدون حمولتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى"البحيرة والإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم على إرتكاب الواقعة، عقب قيامهم برصد السيارة قيادة المجنى عليه عقب خروجها من إحدى شركات الأسمدة، وقيام أحدهم بالتوجه بالسيارة لإحدى القرى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، واستعان بعاطلان "أمكن ضبطهما"، يُقيمان بذات القرية توسطا فـى بيع الحمولة إلى تاجر محاصيل وأسمدة زراعية، مقيم بدائرة قسم ثان العامرية بالإسكندرية نظير مبلغ مالى، وعقب إنصراف أحد المتهمين بالسيارة النقل المستولى عليها تعطلت بمكان العثور عليها فقام المتهم بتركها، وقيام باقى المتهمين بإطلاق سراح المجنى عليه بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، كما تم بإرشادهم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها ومبلغ مالي "السيارة الميكروباص والسلاح الأبيض" المُستخدمين فـى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.