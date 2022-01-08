«تموين الإسكندرية» تشن حملات على الأسواق والمخابز وتحرر مخالفات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.



حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار، بحملات أسفرت عن تحرير عدد ٥٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ١١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٧ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير ٣٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و ١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



وقامت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا المخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ١٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٣ محضرا عدم حمل شهادات صحية، و ٢٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



وقد قامت إدارة تموين العامرية بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ١٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، و محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، و ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



كما قامت إدارة تموين برج العرب بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و ٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.