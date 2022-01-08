استمرار حملات الأجهزة التنفيذية ببورسعيد لرفع الإشغالات والمخالفات بالطرق

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات، استمرارًا للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي في الطرق والميادين الرئيسية والفرعية ببورسعيد.

وقامت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي برفع وازالة الاشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي وبامتداد جانبي الشارع والجزيرة الوسطى له مرورًا بواجهة مناطق الأمل وفاطمة الزهراء وبورتكس ومبارك وحول محيط محطة الإرسال التليفزيوني وأمام مسجد سرحان وقد أسفرت الحملة عن رفع وازالة عدد من الإشغالات في إطار المتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحي.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ حملاتها المكثفة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بالعديد من المناطق بنطاق حي المناخ حيث قامت الحملة بالمرور بالمنطقة 2 تعمير بنطاق حي المناخ.

وفي حي العرب تم خلال الحملة إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات، وتم رفع كافة الإشغالات المتواجدة بالطريق التي تعيق حركة مرور الشارع وتعيق سهولة حركة المواطنين بشارع محمد على والحميدي وجانب سوق البازار الجديد بشارع نهضة مصر - بنطاق حي العرب وتأتي تلك الحملات ضمن الحملات التي يقوم بها الحي يوميًا من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي.

وواصل حى الزهور أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات وكنس شوارع الحي المختلفة حيث قام العمال والمعدات التابعة لإدارة تحسين البيئه برفع تجمعات القمامة والمخلفات وكنس شوارع الحي المختلفة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الأحياء المستمرة لرفع كفاءة ومستوى مختلف مناطق وقطاعات الأحياء، بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.