مكافحة المخدرات تنظم لقاءات مع طلاب المدارس للتعريف بمخاطرها

نظمت لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، اليوم السبت زيارة لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات وتوعية النشئ من الخارجين عن القانون.

جاءت الزيارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجرى عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" اليوم السبت، داخل مقر مكافحة المخدرات لتعريف التلاميذ والطلبة بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.