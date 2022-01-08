خبير يتوقع نجاح البورصة المصرية فى التصدى لتراجعات الأسواق الأمريكية

توقع أحمد على خبير أسواق المال بداية جيدة لأسهم ومؤشرات البورصة، لدى مطلع تعاملات الأسبوع الثاني من العام الجديد 2022 – غدا الأحد ، بعد الأداء الإيجابي للأسهم ومؤشرات خلال الاسبوع الاول والمنتهى يوم الأربعاء الماضي .

وقال خبير أسواق المال، إنه رغم التراجعات التي ألمت بمؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، إلا أن الأداء القوي لأغلبية أسهم البورصة المصرية خاصة الكبرى منها وتلك التى حمل أنباء إيجابية تبشر بقدرتها على التصدى لتلك التراجعات والتى تؤثر بالسلب على جميع أسواق العالم.

وألمح على، إلى أن هناك سيولة سوقية جديدة ظهرت مؤخرا فى بعض الأسهم ذات الأوزان النسبية العالية بالمؤشرات، من شأنها إكمال دورة الصعود المرتقبة، خاصة فى ظل الترقب الحالى لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، واهتمام الحكومة الواضح بالبورصة وأدائها وهو ما ظهر جليا خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد للاطلاع على اداء سوق المال ومن ثم الاستماع لما حققته البورصة خلال العام الماضي ، ما يعكس الاهتمام من رأس الحكومة بالبورصة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت حالة صعود جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، حيث صعد المؤشر الرئيسي "إيجى إكس30" بنسبة 0.79% ، ليغلق عند مستوى 12043 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الثانوى "إيجى إكس70 متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.2%%، ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، ما انعكس بالإيجاب على المؤشر الأكثر نطاقا "إيجى اكس100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة 0.4.02% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حوالى رأس 11 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 عن نهاية العام الماضي 2021، ليغلق عند 776.9 مليار جنيه.