تجديد حبس «مستريح الذهب» فى الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بالإسكندرية، اليوم السبت، استمرار حبس عاطل- مستريح الذهب- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال وعدم تنفيذ وعده، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجنى عليهم.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.