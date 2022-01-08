السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «مستريح الذهب» فى الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات  بالإسكندرية، اليوم السبت، استمرار حبس عاطل- مستريح الذهب- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال وعدم تنفيذ وعده، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجنى عليهم.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل النصب والاحتيال الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

شغب أثناء محاكمة حسن راتب.. وتشديد أمنى مكثف

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورته الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة