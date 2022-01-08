السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: رئيس كازاخستان أبلغ بوتين أن الوضع فى بلاده يتجه نحو الاستقرار

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن رئيس كازاخستان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في بلاده يتجه نحو الاستقرار.

وفرض الرئيس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقة مانجيستاو، بالإضافة إلى ألماتي، أكبر مدن الجمهورية وفي العاصمة نور سلطان. وفي 5 يناير، وافق رئيس الدولة أيضًا على استقالة الحكومة. وسيواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال اليومين الماضيين لمناقشة الوضع في كازاخستان.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المتحدث قوله - في تصريح صحفي أمس يوم الجمعة- "خلال الأمس واليوم، أجرى الرئيس بوتين عددًا من المحادثات الهاتفية مع قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 

وأجرى محادثات مع رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان ، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".

وأضاف المتحدث أن بوتين "تحدث هاتفيا مرارا مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف"ـ وتابع أن الرئيسين ناقشا الوضع في كازاخستان والإجراءات المشتركة بموجب تفويض منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب الدولي وضمان النظام والأمن لمواطني كازاخستان.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يطلع الرئيس بشان انتشار وأنشطة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وقال "منذ بداية عملية قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بوتين عن انتشارها وأنشطتها في كازاخستان".

يشار إلى أنه في 2 يناير الجاري خرجت حشود إلى الشوارع في جنوب غرب كازاخستان، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، وبعد يومين، اجتاحت الاحتجاجات مدينة (ألماتي) في جنوب شرق البلاد، حيث استخدمت الشرطة قنابل الضوء لتفريق الحشود ، وكذلك مدن أخرى وحتى عاصمة كازاخستان نور سلطان.

وكالة الأنباء الروسية الرئيس بوتين الرئيس الطاجيكي الكرملين بيسكوف كازاخستان رئيس كازاخستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

معاقبة طبيبين لإدانتهما بخطأ جسيم أثناء عملية جراحية لطفل

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

وصول حسن راتب وعلاء حسانين إلى مقر محاكمتهم في قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟