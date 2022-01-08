السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة النسيج: 100 ألف جنيه إعانات لشهيد العمل والمصاب في حادث شركة النصر

شركة النصر للغزل
شركة النصر للغزل

وجهت اللجنة النقابية بشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الشكر والتقدير إلى النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، على رد الفعل الفوري بشأن حادث سقوط سقف من الشركة، الأمر الذي تسبب في وفاة عامل وإصابة أخر.

وقالت اللجنة في رسالة رسمية، إن مجلس إدارة النقابة العامة المنعقد أمس الجمعة وافق وبالإجماع على قرار رئيس النقابة العامة بصرف مبلغ 100 ألف جنيه من النقابة بواقع 50 ألف للمتوفى و20 ألف للمصاب، إضافة إلى إعانة من اللجنة النقابية بواقع 20 ألف للمتوفى و10 آلاف للمصاب.

وقالت اللجنة النقابية، في بيان اليوم السبت، إن موقف النقابة العامة كان له رد فعل إيجابي لدى عمال الشركة نظرا لقيامها بدورها المنوط بالمنظمات النقابية العمالية وهو حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق تقدمت اللجنة النقابية بشكل رسمي لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة المحاسب عبد الفتاح ابراهيم على ما قدموه من دعم للمتوفى والمصاب، ضمن الخدمات الاجتماعية، وعلى ما قدموه من دعم للجنة النقابية تواصل وتنسيق في متابعة استراتيجية العمل داخل الشركة للحفاظ على متطلبات العمال.

وقرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، تقديم الدعم المادي إلى شهيد العمل والمصابين في حادث شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المتضررين من انهيار أحد أسقف صالات النسيج أمس الإثنين، موضحا أنه جاري التنسيق مع إدارة الشركة واللجنة النقابية لصرف إعانات عاجلة إلى شهيد العمل وكذلك المصابين.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن ما تقوم به النقابة العامة يأتي في إطار دورها المستمر ليس فقط في توعية عمالها بحقوقهم وواجباتهم، ولكن أيضا في الوقوف بجانبهم وقت المحن والأزمات، مكررا عزاء النقابة العامة في شهيد العمل، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أكد على خروج جميع مصابي انهيار عنبر شركة النصر للغزل والنسيج من المستشفى بالمحلة، علاوة على وجود عامل داخل العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

اللجنة النقابية شركة النصر للغزل والنسيج المحلة الكبري النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم

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وائل لطفي

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