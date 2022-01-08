السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خسائر أعمال الشغب في كازاخستان تتجاوز 200 مليون دولار

كازاخستان
كازاخستان

أعمال الشغب في كازاخستان تتسبب في خسائر تجارية تتجاوز 200 مليون دولار
تجاوز حجم الخسائر التي تكبدتها الأعمال التجارية في كازاخستان جراء أعمال الشغب 88,1 مليار تنغي (أكثر من 200,4 مليون دولار)، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان.
وذكرت الغرفة - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت - "بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية، وفقا للتقديرات التقريبية، أكثر من 88.1 مليار تنغي.
وفي مدينة ألماتي، وصل الرقم إلى 86.8 مليار تنغي (197,4 مليون دولار)".
وأشار البيان، إلى أن عدد الكيانات التجارية التي تأثرت بلغ 920 كيانا في 10 أقاليم في كازاخستان، منها 856 كيانا في مدينة ألماتي وحدها.
وكانت احتجاجات قد اندلعت في كازاخستان في 2 يناير الجاري وتصاعدت لاحقا إلى أعمال شغب احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وفي 5 يناير فرض الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، كما وافق على استقالة الحكومة، على أن يواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

فيما سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لجزء من موظفيها في القنصلية الأمريكية بمدينة ألما-آتا الكازاخية وأفراد أسرهم بالمغادرة، كما أوصت الأمريكيين بعدم السفر إلى هذا البلد بسبب الاضطرابات.
وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت - أن "الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في 2 يناير الجاري أدت إلى إلحاق أضرار جدية في البنية التحتية والمباني الحكومية في ألما-آتا وإلى اعتقالات وإصابات، ومقتل عدد كبير من المحتجين ورجال الأمن".

الشغب في كازاخستان كازاخستان نور سلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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