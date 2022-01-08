وزير الصحة الألمانى يتوقع تأثيرًا ملحوظًا لجهود مكافحة كورونا حال تطبيق التطعيم الإلزامى

يتوقع وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، تأثيرًا ملحوظًا لجهود مكافحة جائحة كورونا حال تطبيق التطعيم الإلزامي.

وقال “لاوترباخ”، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، تنشرها في عددها، غدًا الأحد: "يتعين قبول أننا لن نصل إلى كافة الناس، حتى في حال التطعيم الإلزامي، لكنني على قناعة بأنه يمكننا عبر التطعيم الإلزامي دفع مجموعة كبيرة من غير الملقحين لتلقي اللقاح".

وأعرب “لاوترباخ” عن أمله في أن تتم حماية المجتمع بشكل جيد نسبيًا من خلال التطعيم الإلزامي، وقال: "يجب ألا نجد أنفسنا بعد الآن في وضع يكون فيه الصيف جيدًا على على نحو مخادع، ثم تفاجئنا متحورات جديدة في الخريف، وذلك بدون تلقيح الغالبية العظمى من السكان؛ لأن كل شيء يبدأ بعد ذلك من جديد".



وأكد الوزير أن فرض التطعيم ضروري رغم أن مخاطر الإصابة بمسارات خطيرة لكورونا عبر المتحور "أوميكرون" أقل، وقال: "عدوى أوميكرون لن تجعلك بالضرورة محصنًا ضد متحورات الفيروس المستقبلية، الاعتقاد بأن متحور أوميكرون هو نهاية الجائحة هو اعتقاد ساذج".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني مسألة التطعيم الإلزامي خلال هذا الشهر، ومع ذلك ليس من المنتظر أن يكون هناك قرار سريع.

