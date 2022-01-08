السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة وزير الخزانة الأسترالي بكورونا والحالات اليومية تتجاوز 100 ألف

وزير الخزانة الأسترالي
وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إنه أصيب بفيروس كورونا، لينضم بذلك إلى مجموعة من كبار المسؤولين بالحكومة الذين أصيبوا بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الإصابات اليومية 100 ألف لأول مرة مع انتشار المتحور “أوميكرون”.

وكتب “فرايدنبرج” في رسالة قصيرة على تويتر وفيسبوك في وقت متأخر أمس الجمعة "مثلي مثل آلاف الأستراليين، تبين إصابتي بكوفيد-19 اليوم".

وأضاف "عندي الأعراض الشائعة وأعزل نفسي مع أسرتي"، دون أن يكشف عن سلالة الفيروس التي أصابته.

ومن كبار المسؤولين الآخرين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا من المرض بارنابي جويس نائب رئيس الوزراء وبيتر داتون وزير الدفاع.

وعلى مدى أيام متعاقبة سجلت أستراليا أعداد إصابات قياسية بالفيروس، وسجلت اليوم السبت زيادة قياسية جديدة.

ورصدت البلاد 116025 إصابة جديدة متجاوزة بكثير عدد الإصابات المسجل أمس والذي تجاوز 78 ألفا بقليل. 

وكانت معظم الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، الأعلى من حيث عدد السكان والتي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وولاية نيو ساوث ويلز.

كما سجلت أستراليا 25 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 وهي أعلى حصيلة منذ تفشي المتحور دلتا في أكتوبر 2021.

أوميكرون كورونا فيروس كورونا الفيروس أستراليا

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