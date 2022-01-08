السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل للنصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط اجرامي بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال وعدم تنفيذ وعده، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليهم.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات الي صحة الواقعة، وقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ضباط شرطة الذهب المواطنين قسم شرطة تجديد الإسكندرية خلال تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 8-1-2022

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

وفيات ومصابون فى تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الدولى

أمطار ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا

إصابة وزير الخزانة الأسترالي بكورونا والحالات اليومية تتجاوز 100 ألف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟