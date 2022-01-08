السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

95 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

الصين
الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة الماضي 95 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

 

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من الحالات الجديدة المذكورة، سُجلت 46 حالة في شنشي، و43 حالة في خنان، و 4 في تشجيانغ، وحالتان في قوانجدونج.

 

كما سُجلت أيضاً 64 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وافدة، في 10 مناطق على مستوى المقاطعات، بحسب اللجنة.

 

وسُجلت في شانغهاي حالة واحدة يُشتبه في إصابتها بالمرض، وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني، بينما لم تُسجل أي وفيات جديدة بالمرض في اليوم المذكور.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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