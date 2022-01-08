بسبب الشبورة الكثيفة.. غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية ومحور ٣٠ يونيو

قررت الإدارة العامة للمرور ببورسعيد، مساء أمس الجمعة، إغلاق طريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدي السيارات، منعًا لوقوع الحوادث المرورية، كما قررت أيضًا إغلاق طريق محور 30 يونيو المتجة من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وأهابت بقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس حتى الآن بصورة طبيعية،ويواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن، في الوقت الذي مازال يعمل كوبري النصر العائم في مواعيده المحددة.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي.

وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار، بالإضافة إلي ماتم من تطهير مصارف المياة وإنشاء بالوعات الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أن غدا السبت سوف يشهد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي ، أن الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.