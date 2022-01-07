حصاد وزارة الإسكان اليوم.. قطع المياه عن الجيزة و«الجزار» يستعرض مشروعات الشروق

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشروق خلال عام 2021، لافتًا إلى أن مدينة الشروق هي إحدى مدن الجيل الثاني، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

https://www.dostor.org/3677323

ومن جانبها صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، مشيرة إلى أن الحملة قامت بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

https://www.dostor.org/3677325

فيما شارك المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في فعاليات ندوة تثقيفية تحت عنوان "كوني قوية" ضمن فعاليات مبادرة لا للعنف ضد المرأة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، بغرض تثقيف السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وإلقاء الضوء على أهمية هذه المبادرة.

https://www.dostor.org/3677340

بينما قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم إجراء مراسم القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة، لشغل منافذ بيع بمشروعي أسواق الخير، وبازار العبور "شارع مصر"، والذين تم تنفيذهما لتوفير فرص عمل لقاطني المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع.

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق «كفر غطاطي- حدائق الأهرام القديمة- شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته- كوم بكار- عزبة جبريل- كفر نصار» لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 7 /1/ 2022، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 8/ 1 /2022.

https://www.dostor.org/3677415