الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بيج زي» يتعرف على الأكلات الشعبية في «صاحبة السعادة»

آدم الشرقاوي
آدم الشرقاوي

انتهى الفنان الشاب آدم الشرقاوي، الشهير بـ«بيج زي» ذو الأصول المصرية من تسجيل حلقة جديدة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للعرض عبر قناة DMC.

ومن المقرر عرض حلقة «بيج زي» في الحادية عشرة مساء يوم الاثنين المقبل عبر قناة DMC العامة؛ ليتحدث عن حياته في كندا ودخوله الفن المصري بقوة من بوابة النجمة منى زكي والمخرج تامر محسن خلال رمضان الماضي عبر مسلسل «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحا كبيرا في انطلاقته الأولى.

وخلال الحلقة تأخذ إسعاد يونس، بيج زي في رحلة إلى معالم القاهرة للتعرف على أشهر الأكلات الشعبية والمحلات الشهيرة في تقديم الطعام في مصر؛ ليدخل آدم الشرقاوي في حالة من الانبهار بتلك الأكلات مثل القنبلة والفسيخ وغيرها من الأكلات.

وتحدث آدم الشرقاوي عن حياته الشخصية وأسرته وكيف سافرت أسرته واستقرت بكندا وكيف تعلم اللغة العربية وحافظ عليها وكيف دخل إلى الجمهور المصري بقوة من خلال مسلسل لعبة نيوتن العام الماضي وكيف اختاره المخرج تامر محسن وتعامل مع النجمة منى زكي بقوة وتمكن كما لو كان يعرفها منذ فترة طويلة.

آدم الشرقاوي بيج زي المصرية DMC صاحبة السعادة إسعاد يونس لعبة نيوتن

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وائل لطفي

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