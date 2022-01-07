برلماني يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: الجمهورية الجديدة تسع الجميع

شارك عمرو القطامي عضو مجلس النواب، في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة حدائق الأهرام وكنيسة الملاك ميخائيل والشيخ زايد وأكتوبر والهرم بصحبة النائب محمد سلطان، متقدما بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

وأضاف القطامي في بيان له اليوم، أن مصر تعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وما أنجزته الدولة من مشروعات وإنجازات ضخمة على مدار السنوات الماضية، فضلا عن تدشين الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع مسلمين وأقباط.

ونوه النائب إلى حضور الرئيس السيسي احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، وتهنئته للإخوة الأقباط ومشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد، والتي أصبحت عادة سنوية للرئيس تؤكد ترسيخ الدولة مبدأ الوحدة الوطنية والتأكيد على ترابط نسيج المجتمع ووحدة الصف المصري.

وأكد طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بأن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تهنئه الإخوة الأقباط بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي أكد فيها بأن ‎الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، المسالمة وليست المستسلمة‎ القادرة وليست الغاشمة ،وأن طريق الجمهورية الجديدة يتسع للجميع كلنا دون فرق أو تمييز، هي بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي وأن هذه الكلمات ستظل منهج ونبراس نسير عليه في مصر الجديدة مصر المستقبل .

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرسائل التي أطلقها الرئيس كانت للداخل والخارج وأن الشعب المصري سيظل وحدة مترابطة متكاتفه إلى أبد الدهر وإن كل محاولات الوقيعة بين جناحي الشعب المصري باءت بالفشل وسنظل في ترابط يجمعنا حب الوطن والتضحية من أجله.