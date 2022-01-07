الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الناتو يؤكد دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها فى مواجهة روسيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إنه لا قرار بشأن أمن أوروبا من دون أوروبا"، معبرًا عن قلقه بشأن الأوضاع في كازاخستان، داعيًا لوقف العنف واحترام حق التظاهر.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي، دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، مشيرًا إلى أن الحلف يجري مشاورات مع حلفائه الأوروبيين بشأن المحادثات المرتقبة مع روسيا".

وحذر الأمين العام لحلف الناتو، من خطر "حقيقي" بشأن وقوع صراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا عززت قواتها على حدود أوكرانيا، منوهًا أن روسيا لا يمكنها فرض قيود من جانب واحد على حلف شمال الأطلسي.

هذا، والتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في بروكسل، اليوم، للاتفاق على اتخاذ موقف جماعي في المحادثات المقبلة مع موسكو تهدف إلى نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا.

الناتو اوروبا كازاخستان أوكرانيا روسيا

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