الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

لأول مرة.. تقنية الواقع الافتراضي بورشة مجانية في «قومي السينما»

زينب عزيز
زينب عزيز

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة مدرسة الديكور السينمائي للهواة، الإثنين المقبل الساعة السادسة مساءا.

وقال الناقد مجدي الشحري، مدير عام على الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي، إنه لأول مرة سوف يتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي بورشة عمل سينمائية خاصة بالديكور ويتم تنفيذها مع المتدربين مباشرة بشكل تفاعلي من خلال نظارات الواقع الافتراضي وربطها بالواقع في فيديوهات بناء الديكورات السينمائية للمهندس شادي العناني.

ومن المقرر أن يتم ذلك بمحاضرة أعدها مهندس الديكور شادي العناني، لتكون أول ورشة سينمائية تستخدم التقنيات الحديثة بشكل علمي وعملي لكي تواكب تطور السينما العالمية، ومن جانبه سوف يقوم مشرف الورشة باختيار ١٢ متدربا من شباب الورشة لتفعيل التجربة معهم.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون  بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

وأقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" مؤخرًا ورشة الفيلم التسجيلي للمخرج "جمال قاسم" بمركز ثروت عكاشة الثقافي تحت إشراف الناقد السينمائى "مجدي الشحري". 

وخلال الورشة تم عرض فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح" للمخرج شادى عبد السلام كنموذج لـ الفيلم التسجيلى، كما تم تحليل الفيلم وجمالياته الفنية. 

وقال الناقد السينمائي مجدي الشحري، إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز القومي للسينما سيكون هناك مجموعة من الورش في المجالات السينمائية المختلفة. 

يذكر أن المشاركة بكافة الورش التي يقيمها المركز القومى مجانا للجمهور والشباب ومحبي السينما.

من ناحية أخرى، ووسط حضور جماهيري كبير من الشباب أقام المركز القومى للسينما خلال الأيام الماضية ثاني أيام الورشة المجانية للديكور السينمائي بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد "مجدي الشحري"، وحاضر بالورشة مهندس الديكور شادي العناني.

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