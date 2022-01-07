الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات قطار في الشرقية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الجمعة؛ إثر سقوطه أسفل عجلات قطار دهسه أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة في  فاقوس بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بتصادم قطار بشخص بطريق فاقوس أمام قرية الدراك التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع محمد م ، 35 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار الذي لم يتمكن قائده من تفادي المتوفي.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة فاقوس لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات.

العقد الرابع أسفل عجلات فاقوس الشرقية مستشفى فاقوس

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