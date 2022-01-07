الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قراران من النيابة بشأن وفاة شاب صعقًا بالكهرباء بمنطقة 15 مايو

النيابة العامة
النيابة العامة

استمعت النيابة العامة، اليوم الجمعة، لعدد من شهود العيان في واقعة مصرع شخص بصعق كهربائي أثناء إنقاذه قطة من داخل محول كهرباء بمنطقة 15 مايو، حيث تم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة والتحفظ عليها وتفريغها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص يُدعى"بلال.ع.ر"، 27 سنة بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبيَّن من خلال التحريات وفاة شاب نتيجة لإصابته بصعق كهربائي أثناء محاولته استخراج قطة من داخل كشك كهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

غرفة عمليات كاميرات المراقبة مصرع شخص الطب الشرعي رجال المباحث بمنطقة 15 مايو مدينة 15 مايو

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