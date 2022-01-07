قراران من النيابة بشأن وفاة شاب صعقًا بالكهرباء بمنطقة 15 مايو

استمعت النيابة العامة، اليوم الجمعة، لعدد من شهود العيان في واقعة مصرع شخص بصعق كهربائي أثناء إنقاذه قطة من داخل محول كهرباء بمنطقة 15 مايو، حيث تم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة والتحفظ عليها وتفريغها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص يُدعى"بلال.ع.ر"، 27 سنة بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبيَّن من خلال التحريات وفاة شاب نتيجة لإصابته بصعق كهربائي أثناء محاولته استخراج قطة من داخل كشك كهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.