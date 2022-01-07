مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 لجميع موظفي الدولة

مواعيد قبض مرتبات شهر يناير 2022 تتصدر قائمة البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل، منذ إعلان المجلس القومي للأجور عن تطبيق الحد الأدنى للمرتبات على موظفي القطاع الخاص.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير الجدول الزمني المعتمد لصرف مرتبات موظفي الهيكل الإداري للدولة وعدد الموظفين بالقطاع العام والخاص.

مواعيد قبض مرتبات شهر يناير 2022

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كتابه الدوري خلال العام المالي الحالي (2021-2022) المنظم لصرف رواتب موظفي الدولة من محافظات الجمهورية من ماكينات الصرف الآلي للبنوك في ظل جائحة كورونا المستجد، حيث تم تحديد الفترة من (24-26) يناير لصرف مرتبات الموظفين فيما تم تحديد الفترة من 29 -31 يناير لصرف المتخلفين.

ويتم صرف رواتب موظفي 33 هيئة ووزارة يوم 24 يناير فيما يتم صرف رواتب موظفي قرابة 30 مصلحة وهيئة خلال يوم 25 يناير ويتم صرف رواتب موظفي 17 هيئة ومصالحة ووزارة يوم 26 يناير المقبل.

عدد موظفي القطاع العام والخاص في مصر

يبلغ عدد موظفي الهيكل الإداري للدولة حاليًا قرابة 6 ملايين موظف بكل الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة بجميع محافظات مصر فيما يبلغ موظفي القطاع الخاص المؤمن عليهم من خلال الملفات التأمينية لهيئة التأمينات الاجتماعية قرابة 15 مليون موظف بجميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى 11 مليون موظف بنظام العمالة غير المنتظمة بجميع شركات القطاع الخاص.

وأكد المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى على موظفي القطاع الخاص أمر إلزامي اعتبارًا من يناير 2022، حيث تقدم عدد من المنشآت المتعثرة بطلب تأجيل تنفيذ القرار بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا بمختلف القطاعات.

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قيمة الحد الأدني للأجور في مصر

مع مواعيد قبض مرتبات شهر يناير 2022 في ظل تطبيق الحد الأدني للأجور يتساءل الجميع عن المبلغ الذي حددته الحكومة كحد أدنى للأجور في مصر، حيث تبلغ قيمته قرابة 2400 جنيه على أن يتم فحص جميع طلبات التعثر التي تقدمت بها بعض المنشآت الخاصة ووضع تقرير شامل عن موقفها المالي.