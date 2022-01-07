مجدي أحمد علي: إبراهيم أصلان «سافر لفترة ما».. وأحضر لـ«حجرتان وصالة»

عبَّر المخرج مجدي أحمد علي، عن حزنه الشديد على فراق الأديب الراحل إبراهيم أصلان، والذي تحل اليوم ذكرى وفاته العاشرة بعد أن فارق عالمنا في السابع من يناير عام 2012.

وقال مجدي أحمد علي لـ"الدستور"، إن الراحل لم يكن مجرد شخص عابر في حياته، بل كان أخًا وصديقًا عزيزًا للغاية، وفكرة غيابه أمر لم يصدقه إلى وقتنا الحالي، لافتًا إلى أنه يرى فكرة رحيله وكأن "أصلان" سافر لفترةٍ ما، وسيعود بعدها مرة أخرى للحياة.

وعن تقديمه لرؤيته الشهيرة "عصافير النيل"، قال إنه قدم هذا العمل لإعجابه بالرواية التي تمتلىء بالتفاصيل الحزينة والخاصة للغاية، لافتًا إلى أن حبه إلى أصلان، كانت من ضمن الأسباب التي شجعته لتقديم هذا العمل، خاصة وأنه يعلم جيدًا حجم ثقل هذا الرجل على المستوى المهني وما يتميز به من إبداعات لا تنتهي على حد وصفه.

وأوضح علي، أن العمل لم يجد حالة الرواج التي كانت منتظرة منه، فلم ينل حقه تمامًا، مشيرًا إلى أنه يرى أن هذا العمل سيأخذ حقه مستقبلاً وسيكون من العلامات المضيئة في السينما المصرية ولكن ليس الآن.

وأشار مجدي أحمد علي، إلى أنه يفكر في التحضير لرواية "حجرتان وصالة" والتي قام بتأليفها الراحل، لافتًا إلى أن هذه الرواية ستكون بمثابة حالة خاصة جدًا في عالم الابداع الفكري بالسينما العربية، ومن المفترض أن تكون قريبًا أمام الكاميرات بعد تحريكها مستقبلًا.

وعلى الجانب الآخر، قال مجدي أحمد علي، إنه ينتظر عرض فيلمه الجديد "طلعت حرب"، في يناير الجاري، لافتًا إلى أن العمل تم شراؤه بواسطة إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وسيعرض عليها قريبًا.

فيلم «2 طلعت حرب» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الشباب منهم حسين فهمي، سمير صبري، أحمد وفيق، ياسمين الخطيب، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد.