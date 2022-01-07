محافظ سوهاج: رفع كفاءة 48 وحدة طبية وتشغيل تجريبي لعيادات المستشفى الجامعي

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن عام 2021م المنصرم، شهد تطورا ملحوظا بالقطاع الطبى بالمحافظة تمثل فى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 48 وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالاضافة إلى افتتاح التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى سوهاج الجامعي، وافتتاح عدد من الوحدات العلاجية، والعيادات الجديدة بمستشفيات سوهاج، فضلا عن تزويد مستشفيات المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة بأكثر من 750 جهازا حديثا بمختلف الأقسام الطبية ساهمت فى رفع الكفاءة الفنية للمستشفيات، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن من أبرز الأجهزة التي تم تزويد مستشفيات سوهاج بها 104 ماكينات غسيل كلوي، وجهازي أشعة مقطعية حديثة، و26 جهاز تنفس صناعي للكبار، و7 أجهزة تنفس صناعي للأطفال، و4 أجهزة لغازات الدم، و106 أسرة رعاية مركزة، و8 أجهزة أشعة موجات فوق صوتية، و4 جهاز أشعة متنقل، و3 أجهزة "سنترفيوج" كروت حديثة ومستلزمات التشغيل الخاصة بها والتي تستخدم داخل بنوك الدم والتي تعد من أحدث الأجهزة المعملية المنضمة حديثا إلى المنظومة الصحية بالمحافظة، وغيرها من الاجهزة الحديثة.

- تطعيم مليون و200 ألف مواطن ضد كورونا

وفي مجال التطعيمات والرعاية الاساسية كشفت وكيل الوزارة ، عن تطعيم مليون و 200 الف مواطن من مختلف أنحاء المحافظة ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2 مليون و 481 ألف مواطن بسوهاج من خلال مبادرات السيد رئيس الجمهورية المختلفة، عبر 204 مقر، والتى تشمل مبادرة الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال، والانيميا والتقزم لدى أطفال المدارس، ومبادرة فحص كبار السن، فضلا عن تنظيم 90 قافلة طبية قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 85 ألف و600 مواطن بالقرى الأكثر احتياجا.

- استحداث وحدات السمعيات والتخاطب ووحدة علاج التصلب المتعدد

وأضافت أن عام 2021 شهد أيضا استحداث وحدات السمعيات والتخاطب ووحدة علاج التصلب المتعدد، وعيادة أمراض الدم بمستشفى سوهاج العام، بالإضافة الى افتتاح 3 أقسام جديدة للعلاج الطبيعي بمستشفى حميات جرجا ووحدات تونس وبلصفورة، فضلا عن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة مستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل، وافتتاح وحدة تفتيت الحصوات بمستشفى سوهاج الجامعي، والخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى الصحة النفسية.

وفى قطاع التأمين الصحي، قال الدكتور محمد ياسين أن عام 2021 المنصرم شهد الانتهاء من إنشاء مجمع العاشر من رمضان، وتطوير ورفع كفاءة عيادة ساقلتة الشاملة، وعيادة الوفاء الشاملة، لافتا إلى تجهيز مركز التأهيل والتخاطب ما بعد زراعة القوقعة بملحق الهلال، وتركيب جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى الهلال، بالإضافة إلى افتتاح غرفة قسطرة القلب بمستشفى الهلال.