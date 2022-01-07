الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى وفاة نظيم شعراوي.. طبيب يتحدث عن «الزهايمر»

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي

يصادف اليوم 6 يناير ذكرى وفاة الفنان نظيم شعراوي، الذي اشتهر بأدواره في مسرحيات الفنان عادل إمام بداية من دور والده الأباصيري في “مدرسة المشاغبين” أو دور القاضي في مسرحية "شاهد مشافش حاجة".

حياته:

اسمه بالكامل نظيم السيد شعراوي ولد في 12 أكتوبر عام 1922، في مدينة الإسكندرية، أصيب قبل وفاته بمرض الزهايمر الذي أثر عليه بشكل كبير حتى وفاته.

يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور احمد الصالحي، استشاري أمراض المخ والأعصاب عن مرض الزهايمر وأعراضه وأسبابه.

ما هو مرض الزهايمر؟ 

مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى الخطيرة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية ويمثل مرض الزهايمر 60-80٪ من حالات الخرف.

ويجب معرفة أن الزهايمر ليس جزء طبيعي من الشيخوخة، أكبر عامل خطر معروف هو زيادة العمر، ومعظم المصابين بمرض الزهايمر يبلغون من العمر 60 عاما أو أكبر.

ويتفاقم مرض الزهايمر بمرور الوقت لأنه مرض تقدمي، حيث تتفاقم أعراض الخرف تدريجيًا على مدى عدد من السنوات في مراحله المبكرة، ويكون فقدان الذاكرة خفيف، ولكن في المرحلة المتأخرة من مرض الزهايمر يفقد الأفراد القدرة على إجراء محادثة والاستجابة لبيئتهم.

ما هي أعراض مرض الزهايمر؟

أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر هو صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثا.

تمامًا مثل باقي أجسامنا تتغير أدمغتنا مع تقدمنا ​​في العمر، يلاحظ معظمنا في النهاية بعض بطء التفكير ومشاكل عرضية في تذكر أشياء معينة، ومع ذلك قد يكون فقدان الذاكرة الشديد والارتباك والتغيرات الرئيسية الأخرى في طريقة عمل العقول علامة على فشل خلايا الدماغ.

أين ومتى تبدأ تلك التغييرات؟

تبدأ تغييرات مرض الزهايمر عادة في جزء الدماغ الذي يؤثر على التعلم، مع تقدم مرض الزهايمر عبر الدماغ فإنه يؤدي إلى أعراض حادة بشكل متزايد، بما في ذلك الارتباك، والمزاجية، وتغيرات السلوك. 

حدوث اللبس حول الأحداث والزمان والمكان، وشكوك لا أساس لها من الصحة حول الأسرة والأصدقاء وصعوبة في الكلام والبلع والمشي.

الزهايمر ليس السبب الوحيد لفقدان الذاكرة:

يعاني الكثير من الناس من مشاكل في الذاكرة وهذا لا يعني أنهم مصابون بمرض الزهايمر هناك العديد من الأسباب المختلفة لفقدان الذاكرة لذا يفضل زيارة الطبيب لتحديد السبب.

هل مرض الزهايمر يسبب الوفاة؟

مرض الزهايمر هو السبب السادس للوفاة بعد مرحلة الشيخوخة فيعيش الشخص المصاب بمرض الزهايمر من 4 إلى 8 سنوات بعد التشخيص، ولكن يمكن أن يعيش ما يصل إلى 20 عاما، مع  عوامل بيئية أخرى.

عادل امام الإسكندرية أكتوبر نظيم شعراوي مدرسة المشاغبين شاهد مشافش حاجة

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