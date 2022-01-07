تزامنا مع أولى جلسات محاكمته.. أبرز التهم الموجهة لحسن راتب

تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، غدا السبت، أول جلسات محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهمًا آخرين.

وكانت محكمة الاستئناف، قد حددت في وقت سابق، دائرة جنايات جديدة لنظر القضية، بعد تنحي المحكمة السابقة عن نظر القضية لاستشعار الحر.

- الاتهامات الموجهة لحسن راتب في قضية الآثار الكبرى

- التهمة الأولى

كشف أمر الإحالة أنه اشترك في عصابة يديرها المتهم الأول علاء حسانين المعروف بـ "نائب الجن والعفاريت"، والتي من أغراضها تهريب الآثار إلي خارج البلاد وذلك بأن قام بتمويل أعمال العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة لتخطيط الجريمة وتنفيذها

- التهمة الثانية

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع ، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص وذلك بأن اتفق معه علي ارتكاب الجريمة وساعده بإمداده بالمبالغ اللازمة لتخطيط وتنفيذ الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

- التهمة الثالثة

كما أضاف أمر الإحالة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في جريمة الاتجار في الآثار، بأن اتفق معه علي ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لتخطيط وتنفيذ الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لثبوت اشتراكهم فى حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، وتبين من تقرير هيئة الآثار أن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي.

وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.