قاتل طالب بولاق الدكرور: «اتعرفت عليه من فيسبوك وقتلته وسرقته في شقته»

اعترف المتهم بقتل طالب جامعي في بولاق الدكرور بالجيزة، اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة وقتله المجني عليها خنقا، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الحادث، وأرشد عن الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاصين بالقتيل.

وقال المتهم أمام النيابة العامة، أنه تعرف على القتيل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتقى به في شقته في بولاق الدكرور، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لخنقه وسرقته.

- تفاصيل البلاغ

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا، يفيد بوجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة طالب جامعى داخل شقة مستأجرة، وذكر شقيق المجني عليه أنه عقب دفن شقيقه، اكتشف سرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب خاص به، وأنه يشتبه فى مقتله.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن المجني عليه تعرض للخنق على يد شاب تعرف عليه عبر موقع "فيسبوك"، حيث استضافه الضحية بشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفع المتهم لقتله خنقا، واستولى على هاتفه وجهاز "اللابتوب"، و قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.