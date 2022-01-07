البابا ثيودروس يحتفل بعيد «الغطاس» في الإسكندرية

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كنيسة بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركي في الإسكندرية بمناسبة عيد الظهور الإلهي (الغطاس).

شارك في الاحتفال المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، والمتروبوليت دانيال مطران أكسوم (إثيوبيا) والأسقف جيرمانوس أسقف دامياتوس. وبمساعدة كهنة الإسكندرية المتواجدين في البطريركية

كما شارك بالحضور القنصل العام لليونان في الإسكندرية أثناسيوس كوسينوس، وقنصل لبنان عبد العزيز عيسى. والكابتن ضابط الارتباط بين البحرية اليونانية والبحرية المصرية الموجود في الإسكندرية، الأمين العام للجالية اليونانية بالإسكندرية السيد ديميتريس كافوراس.

وبعد القداس الإلهي توجه البابا ثيودروس برفقة الجميع إلى النادي البحري اليوناني، وفي كلمة له قال: ""من الإسكندرية، اليوم في عيد الغطاس أرسل من كل قلبي رسالة حب والسلام في جميع شعوب المنطقة. وكذلك إلى جميع المغتربين الذين عاشوا في الإسكندرية من مصريين ويونانيين وقبارصة. في هذا اليوم المبارك نعلن أن مياه البحر الأبيض المتوسط ​​هذه سلمية ومباركة، إن حب الشعوب يبدأ من هذه البحار الزرقاء الجامعة لصداقة الشعوب، لكنها أيضًا غير قابلة للتفاوض".

وأضاف:"كل عام وأنتم يخير يا إخوتي، كل عام وأنتم يخير يا أبنائي. وأريد إرضائكم، أطلب منكم أن تتحلوا بالقوة والشجاعة في هذا العام الجديد 2022 الذي أصلي أن يمنحنا ما نرغب فيه: الصحة وقبل كل شيء الأمل والسلام والمحبة، الله معكم دائمًا".