إلزام «تعليم الغربية» بدفع 8 ملايين جنيه للتأمين الصحى

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره 8 ملايين و124 ألفا و700 جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة الغربية حسبما سبق بيانه، من ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.

وتابعت الجمعية، وإذ ثبت أنها لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي 2020-2019 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهـو مـا لـم تحضـه مديرية التربية والتعليم بالغربية، فمن ثـم يتعين إلزامها بأداء مبلغ مقداره 8114700 جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية عن العام الدراسي 2020-2019 إلى الهيئة عارضة النزاع المائل.

واستكملت، إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى بأنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوي الواحـد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

ترجع بداية النزاع إلى عدم سداد مديرية التربية والتعليم بالغربية كامل المبالغ المستحقة في ذمتها عن العام الدراسي 2019- 2020 وفقا للكشف المرسل منها إلى الهيئة العام.