إزالة 237 تعديًا على المجارى المائية والرياحات بالمحافظات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، بحسب بيان اليوم، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 237 حالة تعدي فى نطاق محافظات "اسيوط - الدقهلية - دمياط - القليوبية- سوهاج"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة .

ومن جانبه، قال المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إن هناك حملات إزالة موسعة للتعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية، مشيراً إلى مواجهة مصادر التلوث والقمامة التى تؤدى إلى التأثير على سلامة تصرفات المياه وعدم وصولها لبعض الأماكن.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ " الدستور "، إلى أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التى تقام بالمخالفة لكافة القوانين المنظمة، وذلك على جانبي الترع والمصارف والمجاري المائية بالمحافظات.

وأشار إلى تنفيذ حملات الإزالة الموسعة ومواجهة المخالفات خلال فترة ستة اشهر، وذلك على جميع المجارى المائية والرياحات بالمحافظات، والتصدي لها طبقاً قانون الري والصرف، ويتم تنظيم تراخيص إقامه الأنشطه على جانبي المجرى، في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء.

