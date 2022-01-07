ألمانيا.. بروفات مصحوبة بفحوصات كورونا استعدادا لـمسرحية «آلام المسيح»

بدأت بروفات من أجل عرض مسرحية "آلام المسيح" الألمانية التاريخية مصحوبة بمجموعة كبيرة من الإجراءات

الصحية بعد عامين من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويحضر البروفات حوالي 110 ممثلين بأدوار ناطقة من أجل المسرحية التي يخرجها كريستيان شتوكل.



ويقف الممثلون بعيدا عن بعضهم البعض ويجرون في البداية فحص فيروس كورونا، وسط مخاوف حول الانتشار السريع للمتحور الجديد شديد العدوى من الفيروس الذي أجبر العديد من المسارح على خفض عدد المشاهدين.



وذكر شتوكل أن البروفة الأولى كان بها "العديد من علامات الاستفهام، مشيرا إلى صعوبة التخطيط، وذلك بسبب حالة عدم اليقين من ما قد يحدث من الآن وحتى العرض الأول المقرر في 14 مايو المقبل.



وسيقرر المسرح الخطوات المقبلة مع اقتراب الموعد المقرر في مارس.



وقال المخرج" ما علينا الأن هو المضي قدما وسنرى ما الذي سينتج".



وكان شتوكل قد أجل المسرحية لمدة عامين عندما تفشت الجائحة في عام .2020 ويرجع تاريخ المسرحية إلى نذر من قبل قرية بافارية في عام 1633 عندما اجتاح وباء الطاعون المنطقة. ونذر سكان قرية أوبرامرجاو أداء مسرحية

آلام المسيح كل عشرة أعوام إذا توقف الوباء عن حصد المزيد من الأرواح ، وهي أمنية يقال أنها تحققت.

وعلي صعيد آخر ، تتوقع الحكومة الألمانية أن يصبح متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو السائد في ألمانيا في غضون أيام قليلة.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، في برلين: "حاليا نفترض أن تكون نسبة الإصابات بأوميكرون بلغت 25% من إجمالي الحالات الجديدة في كافة أنحاء ألمانيا".



وأضاف المتحدث أن أوميكرون أصبح سائدا في بعض الولايات الألمانية، خاصة تلك الواقعة في شمال البلاد، وقال: "من هذا المنطلق علينا أن نفترض أنه خلال فترة قصيرة، في غضون أيام قليلة، سيصبح أوميكرون هو المتحور السائد على مستوى ألمانيا".

وكان أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن عدد الذين تلقوا جرعة معززة من لقاح مضاد لكورونا بلغ حتى الآن أكثر من 40% من السكان؛ ما يعادل 33.4 مليون شخص.

وتعتبر الجرعة المعززة الآن، وسيلة حماية فعالة ضد متحور كورونا الجديد "أوميكرون" الأكثر عدوى. وبلغ عدد من تلقوا الجرعات المعززة، أمس الثلاثاء، 480 ألف شخص. وبلغ إجمالي عدد من تلقوا جرعات مضادة لكورونا أمس 610 آلاف و730 شخصا.

وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن 59.4 مليون شخص؛ ما يعادل 71.4 % من السكان، تطعيما كاملا ضد كورونا، والذي يكون في الغالب من جرعتين.