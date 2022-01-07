الليلة.. جوهرة الشرق بأوبرا الإسكندرية وحفل للإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفل للإنشاد الديني٬ والذي تحييه فرقة "نور النبي"، حيث تقدم الفرقة، ليلة في حب سيدنا النبي وآل البيت بالمدائح والحضرات الصوفية أتباع الطريقة الصديقية الشاذلية ومحبي جميع الطرق الصوفية والأولياء.

يذكر أن فرقة "نور النبي" هي فرقة هدفها نشر محبة النبي في مشارق الأرض ومغاربها وتعريف العالم بمكانة النبي عند أتباعه يحكمها في ذلك النشر بما جاء به الشرع من قرآن وسنة وأفعال الصحابة.

وتم تأسيسها عام 2018 بقيادة المنشد "عبدالله بكير" وهو من أبناء الطريقة الصديقية الشاذلية شيخه دكتور علي جمعة٬ ويتميز باقي أفراد الفرقة أنهم متنوعون في مشاربهم الصوفية فهم لايتبعون طريقة صوفيه واحدة.



ــ فرقة أوبرا الإسكندرية علي مسرح دمنهور

في سياق متصل، يشهد مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأعمال التراثية الغنائية والموسيقية العربية من بينها: موسيقى سهرة، أمانة عليك، يا عيني على الصبر، لقيته، الغاوي، يا غزال اسكندراني، كعب الغزال، خليك هنا، على خده يا ناس، بطلوا ده، كل شئ راح، أنا بستناك.

يشدو بها نخبة من نجوم الفرقة وهم: كريم زيدان وشمس والسيد وهب الله وآلاء أيوب ومحمد متولي وهبة إسماعيل. هذا بجانب موسيقى بشرف قرة بطاق السيكاه التي يقدمها وليد سلامة وهيثم الكاتب.

‏الجدير بالذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتضم 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية.

ــ جوهرة الشرق في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

كما يستضيف مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء اليوم، حفلا فنيا لفرقة جوهرة الشرق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومتميزة من أعمال زمن الفن الجميل يشارك بها مجموعة من نجوم الغناء. يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "فتافيت السكر" أداء الفرقة الموسيقية، ثم يقدم الفنان محمد شوقي باقة مختارة من الأغنيات منها: "تخونوه"، "عنوان بيتنا"، "إياك من حبي". وتشدو الفنانة نهلة خليل بـ "في يوم وليلة"، بتسأل ليه عليا"،" كلثوميات".

أما الفاصل الثانى من الحفل يضم مجموعة من أجمل الألحان لكبار المطربين في مصر والوطن العربي يقدمها الفنان ياسر سليمان منها" لموني الناس"،" جانا الهوي"، "تتر مسلسل ليالي الحلمية" "مضناك"، " زمان زمان" ومجموعة من أجمل ألحان الفنان الكبير محمد رشدي.

يشار أن فرقة "جوهرة الشرق" للموسيقي العربية تضم نخبة متميزة من ألمع الموسيقيين والمطربين لتقديم التراث الغنائي العربي الأصيل وقد قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت استحسان الجماهير.