زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون

دعمت بيانات إسرائيلية الأدلة المتزايدة حول العالم على أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أخف من السلالات السابقة لفيروس كورونا حتى رغم تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية.



وبلغ إجمالي عدد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفيات أمس 363، وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة أكثر من 16 ألف حالة جديدة، وهو رقم قياسي في إسرائيل منذ بداية الجائحة، مع زيادة يومية للحالات المصابة بأعراض خطيرة بمقدار 32 حالة.



وخلال ذروة موجة انتشار المتحور دلتا في إسرائيل، تجاوز الرقم القياسي للمصابين 11 ألفا مع زيادة المصابين بأعراض خطيرة يوميا بنحو 100 وحوالي 1300 حالة تستدعي العلاج بالمستشفيات.



وأكدت إسرائيل تسجيل حوالي 1.4 مليون إصابة منذ بداية الجائحة ووفاة أكثر من 8000.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.