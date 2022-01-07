الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بمدينه طنطا

محافظ الغربية يحضر
محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، واللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، والعميد محمد الدالي مدير مكتب المخابرات الحربية بالغربية، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام حلمي مساعد مدير الأمن المركزي ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد ،مثمناً الجهود التي يقوم بها المحافظ ومعاونيه في النهوض بالمحافظة.

 

وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحلة الكبرى تشهد تنفيذ عدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية من أجل عودة قلعة الصناعة الكبرى إلى عهدها المنشود، جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي قام بها المحافظ اليوم، داخل مركز المحلة، لافتتاح ٥ مشروعات في قطاعي الشباب والرياضة والصرف الصحي، بحضور النائب محمود الشامي، النائب عمرو السعيد، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 

واستهل محافظ الغربية جولته بافتتاح محطة "محيي الدين سعد" للصرف الصحي بحي ثان المحلة الكبرى، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس الجهاز عن خطوات إنشاء المحطة والتي تم إنشائها بتكلفة ٤٥ مليون جنيه وتتكون من محطة رفع، خط طرد بطول ٢٦٧٠ م/ ط بقطر ٤٥٠ مليمتر، وشبكة انحدار بطول ١٣ كم لتخدم ١٦٠ ألف نسمة من أهالي المحلة بطاقة استيعابية  ١٦٠٠٠ متر مكعب يومياً.

محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بمدينة

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